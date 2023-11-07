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Video: Слід: 259 серия смотреть онлайн - 07.11.2023

Сериал Слід - 259 серия от 07.11.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 259 уже на сайте СТБ
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| 07.11.2023 | 2023

Цей детективний серіал розповість вам захопливу історію розслідування загадкового вбивства – дивіться трилер Слід 2023 серія 259 від 07.11.2023.

Детективи Особливої слідчої агенції беруться за розслідування жахливого злочину – вбивства начальника пожежної безпеки міста Задніпровськ Ігоря Петровича Самайди. Чоловіка знайшли задушеним у його власній автівці, а злочинці навіть не намагалися приховати труп у серіалі Слід 2023.

Під підозрою його племінниця, яка мала з Ігорем напружену розмову перед його загибеллю. Детективи зʼясували, що в дівчини були всі причини ненавидіти дядька та навіть бажати його смерті. В серіалі Слід 2023 серія 259 ви дізнаєтесь, чи причетна вона до вбивства.

Дивіться онлайн: серіал Слід 258 серія

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