Слід: 259 серия смотреть онлайн – 07.11.2023

| 07.11.2023 | 2023

Цей детективний серіал розповість вам захопливу історію розслідування загадкового вбивства – дивіться трилер Слід 2023 серія 259 від 07.11.2023.

Детективи Особливої слідчої агенції беруться за розслідування жахливого злочину – вбивства начальника пожежної безпеки міста Задніпровськ Ігоря Петровича Самайди. Чоловіка знайшли задушеним у його власній автівці, а злочинці навіть не намагалися приховати труп у серіалі Слід 2023.

Під підозрою його племінниця, яка мала з Ігорем напружену розмову перед його загибеллю. Детективи зʼясували, що в дівчини були всі причини ненавидіти дядька та навіть бажати його смерті. В серіалі Слід 2023 серія 259 ви дізнаєтесь, чи причетна вона до вбивства.

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