Слід: 259 серия смотреть онлайн — 07.11.2023

| 07.11.2023 | 2023

Этот детективный сериал расскажет вам увлекательную историю расследования загадочного убийства – смотрите триллер Слід 2023 серия 259 от 07.11.2023.

Детективы Особого следственного агентства берутся за расследование ужасного преступления – убийства начальника пожарной безопасности города Заднепровска Игоря Петровича Самайды. Мужчину нашли задушенным в его собственном автомобиле, а преступники даже не пытались скрыть труп в сериале Слід 2023.

Под подозрением его племянница, имевшая с Игорем напряженный разговор перед его гибелью. Детективы выяснили, что у девушки были все причины ненавидеть дядю и даже желать его смерти. В сериале Слід 2023 серия 259 вы узнаете, причастна ли она к убийству.

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