Слід: 258 серия смотреть онлайн — 06.11.2023

| 06.11.2023 | 2023

Вы смотрите детективный сериал Слід 2023 серия 258 от 06.11.2023, в котором наши смелые детективы ОСА сталкиваются с одним из самых сложных дел за всю историю агентства.

Тело Ирины Дмитрук – продавщицы небольшого магазина – найдено с ужасными следами пыток и вырезанными глазами. Детективы изучают предыдущие подобные преступления в городе и все указывает на то, что может действовать серийный маньяк в сериале Слід 2023. Кто он, и почему все его жертвы женщины? И как с этим связан один из детективов ОСА?

Готовьтесь к расследованию самых темных загадок города вместе с агентами ОСА. Смотрите сериал Слід 2023 серия 258 от 06.11.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: сериал След 257 серия