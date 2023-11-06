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Video: Слід: 258 серия смотреть онлайн - 06.11.2023

Сериал Слід - 258 серия от 06.11.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 258 уже на сайте СТБ
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| 06.11.2023 | 2023

Ви дивитесь детективний серіал Слід 2023 серія 258 від 06.11.2023, в якій наші сміливі детективи ОСА стикаються із однією з найскладніших справ за всю історію агенції.

Тіло Ірини Дмитрук – продавчини невеликого магазину – знайдено з жахливими слідами катування та вирізаними очима. Детективи вивчають попередні подібні злочини в місті та все вказує на те, що може діяти серійний маніяк в серіалі Слід 2023. Хто він, і чому всі його жертви жінки? І як з цим повʼязаний один з детективів ОСА?

Готуйтеся до розслідування найтемніших загадок міста разом із агентами ОСА. Дивіться серіал Слід 2023 серія 258 від 06.11.2023 на сайті СТБ.

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