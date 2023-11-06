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Video: Слід: 257 серия смотреть онлайн - 06.11.2023

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| 06.11.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серія 257 від 06.11.2023 покаже, як агенти ОСА шукатимуть винного у вбивстві студента Романа Окунєва. Тіло хлопця знайшли в його будинку. Слідчі виявили поряд з ним велику суму готівки в конверті. Звідки в студента з’явились такі гроші?

У серіалі Слід 2023 оперативники дізнаються, що зникла автівка Романа. Однак мотив пограбування відкинуто. Тож хто й навіщо забрав машину, невідомо. Єдина зачіпка для детективів – анонімний дзвінок, який і вивів їх на тіло Романа. Чи зможуть вони знайти винуватого, маючи так мало інформації? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 257 від 06.11.2023.

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