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Слід

Video: Слід: 256 серія дивитись онлайн - 02.11.2023

Серіал Слід - 256 серія від 02.11.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 256 вже на сайті СТБ
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Слід | 03.11.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серія 256 від 03.11.2023 покаже розслідування вбивства 36-річної Вероніки. Жінка відвідувала в лікарні свого чоловіка Сергія Євича. Вона випадково сплутала чашки і поплатилася за це своїм життям. Слідчі переглянуть камери в лікарні і знайдуть всіх, хто приходив до Євича в день злочину. В серіалі Слід 2023 під підозрою буде дочка Сергія, його бізнес-партнер, медсестра та навіть головний лікар. Агенти ОСА змушені будуть повернутися до справи шестирічної давності, щоб розкрити цю. Та чи зможуть вони розібратися з інтригами, які плелись роками? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 256 від 02.11.2023.

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