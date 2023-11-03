Слід: 256 серия смотреть онлайн — 02.11.2023

След | 03.11.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серия 256 от 02.11.2023 покажет расследование убийства 36-летней Вероники. Женщина навещала в больнице своего мужа Сергея Евича. Она случайно перепутала чашки и поплатилась за это своей жизнью. Следователи посмотрят камеры в больнице и найдут всех, кто приходил к Евичу в день преступления. В сериале След 2023 под подозрением будет дочь Сергея, его бизнес-партнер, медсестра и даже главный врач. Агенты ОСА вынуждены будут вернуться к делу шестилетней давности, чтобы раскрыть это. Но смогут ли они разобраться с интригами, которые плелись годами? Смотрите онлайн сериал След 2023 серия 256 от 02.11.2023.

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