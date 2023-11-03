Слід: 255 серия смотреть онлайн — 02.11.2023

След | 03.11.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серия 255 от 03.11.2023 покажет, к чему может привести безответная любовь и одиночество. Во дворе одного из жилых домов нашли тело дворника Юрия. Оказывается, мужчина сталкерил местную жительницу Веронику. Девушка была сиротой, поэтому защитить ее никто не мог. Когда следователи поднялись в квартиру Вероники, они были поражены. Новая серия детектива След 2023 покажет, что на девушку тоже совершили нападение. Однако ее спасти еще был шанс. Теперь агенты ОСА должны найти виновного в двух преступлениях. Задача не из простых, поскольку девушка не раз проводила время с малознакомыми мужчинами. Кто-то из них решил ей отомстить? Или возможно Юрий нашел путь к воссоединению со своей любовью? Смотрите онлайн сериал След 2023 серия 255 от 02.11.2023.

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