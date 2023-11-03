Слід: 255 серія дивитись онлайн – 02.11.2023

Слід | 03.11.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серія 255 від 03.11.2023 покаже, до чого може призвести нерозділене кохання й самотність. У дворі одного з житлових будинків знайшли тіло двірника Юрія. Виявляється, чоловік сталкерив місцеву жительку Вероніку. Дівчина була сиротою, тож захистити її ніхто не міг. Коли слідчі піднялися до квартири Вероніки, вони були вражені. Нова серія детективу Слід 2023 покаже, що на дівчину теж здійснили напад. Однак її врятувати ще був шанс. Тепер агенти ОСА мають знайти винного в двох злочинах. Завдання не з простих, оскільки дівчина не раз проводила час з малознайомими чоловіками. Хтось із них вирішив їй помститися? Чи можливо Юрій знайшов шлях до воз’єднання зі своїм коханням? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 255 від 02.11.2023.

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