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Слід

Video: Слід: 254 серія дивитись онлайн - 01.11.2023

Серіал Слід - 254 серія від 01.11.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 254 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 2023 серія 254 від 01.11.2023 на сайті СТБ.

Особлива слідча агенція береться за справу Віталія Стадника – сторожа та механіка яхт-клубу, який раніше був успішним, але збанкрутував. В чоловіка вистрілили декілька разів, після чого закопали. Проте вбивця в серіалі Слід 2023 не знав, що на той момент Віталій ще був живий та вибрався з могили.

Чоловік буквально виповз на дорогу, де його переїхала вантажівка. Якби не цей факт, можливо ніхто б так і не дізнався про вбивство Стадника. Тож кому знадобилася його смерть? Відповідь шукатимуть слідчі ОСА в серіалі Слід 254 серія від 01.11.2023.

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