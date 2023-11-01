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Слід

Video: Слід: 253 серія дивитись онлайн - 01.11.2023

Серіал Слід - 253 серія від 01.11.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 253 вже на сайті СТБ
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Слід | 01.11.2023 | 2023

У серіалі Слід 2023 серія 253 від 01.11.2023 агенти ОСА візьмуться за дуже не просту справу. Тіла студентів Радченка і Попова знайшли бездиханними у недобудованому будинку. Хтось замкнув їх там і отруїв вихлопними газами. Напередодні хлопці гуляли в нічному клубі і жорстоко повелися з деканесою їхнього факультету. Відео з компроматом на жінку хлопці опублікували. Нова серія детективу Слід 2023 покаже, до чого може призвести безвідповідальність. Агенти ОСА знайшли деканесу, однак жінка перебуває в шоковому стані після пережитого і точно не могла вчинити злочин. Вдалося з’ясувати, що вона кілька місяців тому порвала зі своїм коханцем. Можливо саме він вирішив врятувати репутацію коханої? Чи може любов довести до страшних злочинів? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 253 від 01.11.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 252 серія

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