Слід: 253 серия смотреть онлайн — 01.11.2023

След | 01.11.2023 | 2023

В сериале Слід 2023 серия 253 от 01.11.2023 агенты ОСА возьмутся за очень не простое дело. Тела студентов Радченко и Попова нашли бездыханными в недостроенном доме. Кто-то запер их там и отравил выхлопными газами. Накануне ребята гуляли в ночном клубе и жестоко обошлись с деканом их факультета. Видео с компроматом на женщину ребята опубликовали. Новая серия детектива Слід 2023 покажет, к чему может привести безответственность. Агенты ОСА нашли декана, однако женщина находится в шоковом состоянии после пережитого и точно не могла совершить преступление. Удалось выяснить, что она несколько месяцев назад порвала со своим любовником. Возможно именно он решил спасти репутацию любимой? Может ли любовь довести до страшных преступлений? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 253 от 01.11.2023.

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