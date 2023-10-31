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Video: Слід: 252 серия смотреть онлайн - 31.10.2023

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В сериале Слід 2023 серия 252 от 31.10.2023 пропавшего мальчика Даню Семенова нашли в заброшенном здании, рядом с ужасно изуродованным телом наркодельца Зуденко. Но когда следователи ОСА начали глубже копать, им стало ясно, что это дело гораздо сложнее, чем они представляли.

Семья Дани не имела никакого отношения к гибели Зуденко, и это было только начало. В тот же день, в сериале Слід 2023, нашли еще одно ужасно окровавленное тело неизвестного, убитого аналогичным способом. Что делает это дело действительно жутким, так это то, что к этой второй жертве привела потерянная собачка с GPS-ошейником. Смотрите расследование в детективе 2023 Слід 252 серия от 31.10.2023.

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