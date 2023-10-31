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Слід

Video: Слід: 252 серія дивитись онлайн - 31.10.2023

Серіал Слід - 252 серія від 31.10.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 252 вже на сайті СТБ
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Слід | 31.10.2023 | 2023

В серіалі Слід 2023 серія 252 від 31.10.2023 зниклого хлопчика Даню Семенова знайшли в закинутій будівлі, поруч із жахливо понівеченим тілом наркоділка Зуденка. Але коли слідчі ОСА розпочали глибше копати, їм стало зрозуміло, що ця справа набагато складніша, ніж вони уявляли.

Родина Дані не мала жодного відношення до загибелі Зуденка, і це було лише початком. Того ж дня, в серіалі Слід 2023, знайшли ще одне жахливо закривавлене тіло невідомого, вбитого аналогічним способом. Що робить цю справу дійсно моторошною, це те, що до цієї другої жертви привів загублений песик із GPS-нашийником. Дивіться розслідування в детективі 2023 Слід 252 серія від 31.10.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 251 серія

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