Слід: 251 серія дивитись онлайн – 31.10.2023

Слід | 31.10.2023 | 2023

У серіалі Слід 2023 серія 251 від 31.10.2023 спецагентство ОСА візьметься за розслідування справи бізнесмена Теодора Вадоша. Чоловік загинув у своєму будинку під час пожежі. Детективи з’ясують, що дім підпалили навмисно, і перша підозра впаде на молоду дружину. Однак мотиву в дівчини немає. Нова серія серіалу Слід 2023 покаже, що навіть одна невелика помилка може призвести до страшних наслідків. Вадош вже давно хотів піти з життя, і тому дружина найняла для нього психолога. І саме це рішення стало першим кроком до трагедії. Чому спроба допомогти стала фатальною? Чи можна було врятувати чоловіка? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 251 від 31.10.2023.

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