Слід: 250 серія дивитись онлайн – 30.10.2023

Слід | 30.10.2023 | 2023

Ви дивитесь детективний серіал про роботу Особливої слідчої агенції Слід 2023 серія 250 від 30.10.2023 на сайті СТБ.

Київ, 1907 рік. В міському парку трапляється страшне вбивство. Злочинець позбавив життя молоду дівчину, а її голову насадив на осиковий кіл. Душогуба тоді стратили, хоча по сучасним законам його б відправили до психіатричної лікарні. В серіалі Слід 2023 детективам доведеться розслідувати аналогічний злочин. Невже в душогуба з минулого століття зʼявився наслідувач?

В тому самому парку знайдено розчленоване тіло 28-річної Марини Синельник. А деякі частини її тіла були пронизані осиковим кілком. Невже хтось спеціально повторив злочин скаженого вбивці? Дивіться в серіалі Слід 2023 серія 250 від 30.11.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 249 серія