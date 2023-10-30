Слід: 249 серія дивитись онлайн – 30.10.2023

Слід | 30.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 249 від 30.10.2023 на сайті СТБ! В новому епізоді детективу глядачі театрального видовища стали свідками трагічного завершення життя відомої актриси на сцені під час гри. Головне питання серіалу Слід 249 серія – чи був це суїцид або спланований злочин? У келиху, з якого випила вина загибла під час вистави, слідча група знайде сліди миш’яка. Хто підлив отруйну речовину? Український серіал Слід покаже винуватця.

Розслідування ускладнюється тим, що в будівлі, де проходила вистава, немає камер спостереження. Чи вдасться Особливій слідчій агенції знайти слід злочинця? Вас чекає непередбачувана розв’язка детективної історії! Дивіться серіал Слід на сайті СТБ та дізнайтеся, чим завершиться розслідування загадкової смерті.

Дивіться онлайн: серіал Слід 248 серія