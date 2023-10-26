Слід: 248 серія дивитись онлайн – 26.10.2023

Слід | 26.10.2023 | 2023

У серіалі Слід 2023 серія 247 від 26.10.2023 агенти ОСА почнуть розслідувати вбивство молодого хлопця Назара. Він кілька місяців тому разом із сім’єю переїхав до одної з кімнат двокімнатної квартири. У родини часто виникали сварки з їхнім сусідом Романом. Після останньої Назар навіть отримав рану та написав заяву в поліцію. У новій серії детективу Слід 2023 агенти з’ясують, що родина постраждалих теж приховує багато секретів. В їхній квартирі знайдуть знаряддя злочину і не тільки. А головний підозрюваний Роман вперто заперечує свою причетність до справи. Хто ж насправді винен у вчинення злочину? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 248 від 26.10.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 247 серія