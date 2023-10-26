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Video: Слід: 248 серия смотреть онлайн - 26.10.2023

Сериал Слід - 248 серия от 26.10.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 248 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 2023 серия 247 от 26.10.2023 агенты ОСА начнут расследовать убийство молодого парня Назара. Он несколько месяцев назад вместе с семьей переехал в одну из комнат двухкомнатной квартиры. У семьи часто возникали ссоры с их соседом Романом. После последней Назар даже получил рану и написал заявление в полицию. В новой серии детектива Слід 2023 агенты выяснят, что семья пострадавших тоже скрывает много секретов. В их квартире найдут орудие преступления и не только. А главный подозреваемый Роман упорно отрицает свою причастность к делу. Кто же на самом деле виновен в совершении преступления? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 248 от 26.10.2023.

Смотрите онлайн: сериал Слід 247 серия

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