Слід: 248 серия смотреть онлайн — 26.10.2023

След | 26.10.2023 | 2023

В сериале Слід 2023 серия 247 от 26.10.2023 агенты ОСА начнут расследовать убийство молодого парня Назара. Он несколько месяцев назад вместе с семьей переехал в одну из комнат двухкомнатной квартиры. У семьи часто возникали ссоры с их соседом Романом. После последней Назар даже получил рану и написал заявление в полицию. В новой серии детектива Слід 2023 агенты выяснят, что семья пострадавших тоже скрывает много секретов. В их квартире найдут орудие преступления и не только. А главный подозреваемый Роман упорно отрицает свою причастность к делу. Кто же на самом деле виновен в совершении преступления? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 248 от 26.10.2023.

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