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Video: Слід: 249 серия смотреть онлайн - 30.10.2023

Сериал Слід - 249 серия от 30.10.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 249 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 249 от 30.10.2023 на сайте СТБ! В новом эпизоде детектива зрители театрального зрелища стали свидетелями трагического завершения жизни известной актрисы на сцене во время игры. Главный вопрос сериала Слід 249 серия – был ли это суицид или спланированное преступление? В бокале, из которого выпила вина погибшая во время спектакля, следственная группа найдет следы мышьяка. Кто подлил отравляющее вещество? Украинский сериал Слід покажет виновника.

Расследование осложняется тем, что в здании, где проходил спектакль, нет камер наблюдения. Удастся ли Особому следственному агентству найти след преступника? Вас ждет непредсказуемая развязка детективной истории! Смотрите сериал Слід на сайте СТБ и узнайте, как  завершится расследование загадочной смерти.

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