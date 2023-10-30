Слід: 249 серия смотреть онлайн — 30.10.2023

След | 30.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 249 от 30.10.2023 на сайте СТБ! В новом эпизоде детектива зрители театрального зрелища стали свидетелями трагического завершения жизни известной актрисы на сцене во время игры. Главный вопрос сериала Слід 249 серия – был ли это суицид или спланированное преступление? В бокале, из которого выпила вина погибшая во время спектакля, следственная группа найдет следы мышьяка. Кто подлил отравляющее вещество? Украинский сериал Слід покажет виновника.

Расследование осложняется тем, что в здании, где проходил спектакль, нет камер наблюдения. Удастся ли Особому следственному агентству найти след преступника? Вас ждет непредсказуемая развязка детективной истории! Смотрите сериал Слід на сайте СТБ и узнайте, как завершится расследование загадочной смерти.

Смотрите онлайн: сериал Слід 248 серия