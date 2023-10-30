Слід: 250 серия смотреть онлайн — 30.10.2023

След | 30.10.2023 | 2023

Вы смотрите детективный сериал о работе Особого следственного агентства Слід 2023 серия 250 от 30.10.2023 на сайте СТБ.

Киев, 1907 год. В городском парке происходит страшное убийство. Преступник лишил жизни молодую девушку, а ее голову насадил на осиновый кол. Душегуба тогда казнили, хотя по современным законам его бы отправили в психиатрическую больницу. В сериале Слід 2023 детективам придется расследовать аналогичное преступление. Неужели у душегуба из прошлого века появился подражатель?

В том же парке найдено расчлененное тело 28-летней Марины Синельник. А некоторые части ее тела были пронизаны осиновым колом. Неужели кто-то специально повторил преступление бешеного убийцы? Смотрите в сериале Слід 2023 серия 250 от 30.11.2023.

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