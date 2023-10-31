Слід: 251 серия смотреть онлайн — 31.10.2023

След | 31.10.2023 | 2023

В сериале Слід 2023 серия 251 от 31.10.2023 спецагентство ОСА возьмется за расследование дела бизнесмена Теодора Вадоша. Мужчина погиб в своем доме во время пожара. Детективы выяснят, что дом подожгли намеренно, и первое подозрение падет на молодую жену. Однако мотива у девушки нет. Новая серия сериала Слід 2023 покажет, что даже одна небольшая ошибка может привести к страшным последствиям. Вадош уже давно хотел уйти из жизни, и поэтому жена наняла для него психолога. И именно это решение стало первым шагом к трагедии. Почему попытка помочь стала роковой? Можно ли было спасти мужчину? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 251 от 31.10.2023.

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