Слід: 254 серия смотреть онлайн — 01.11.2023

След | 01.11.2023 | 2023

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Особое следственное агентство берется за дело Виталия Стадника – сторожа и механика яхт-клуба, который раньше был успешным, но обанкротился. В мужчину выстрелили несколько раз, после чего закопали. Однако убийца в сериале Слід 2023 года не знал, что на тот момент Виталий еще был жив и выбрался из могилы.

Мужчина буквально выполз на дорогу, где его переехал грузовик. Если бы не этот факт, возможно, никто так бы и не узнал об убийстве Стадника. Кому понадобилась его смерть? Ответ будут искать следователи ОСА в сериале Слід 254 серия от 01.11.2023.

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