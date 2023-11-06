Слід: 257 серия смотреть онлайн — 06.11.2023

| 06.11.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серия 257 от 06.11.2023 покажет, как агенты ОСА будут искать виновного в убийстве студента Романа Окунева. Тело парня нашли в его доме. Следователи обнаружили рядом с ним крупную сумму наличных в конверте. Откуда у студента появились такие деньги?

В сериале След 2023 оперативники узнают, что исчезла машина Романа. Однако мотив ограбления отвергнут. Поэтому кто и зачем забрал машину, неизвестно. Единственная зацепка для детективов – анонимный звонок, который и вывел их на тело Романа. Смогут ли они найти виновного, имея так мало информации? Смотрите онлайн сериал След 2023 серия 257 от 06.11.2023.

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