Слід: 260 серия смотреть онлайн — 07.11.2023

| 07.11.2023 | 2023

Готовьтесь к еще одному невероятному расследованию от Особого следственного агентства в увлекательном детективном триллере Слід 2023 серия 260 от 07.11.2023. Эта серия сулит приключения, напряженность и невероятные повороты событий.

В этот раз в ОСА обратилась встревоженная и испуганная медсестра местной больницы, ставшая свидетелем странного события. Во время ухода за 75-летней Ириной Могульской, доставленной в реанимацию в тяжелом состоянии, она натолкнулась на жуткое фото с изображением окровавленной девушки и угрожающей надписью: «Скажешь ментам, убью!». Интрига в начале серии уже заводит зрителя, и детективы ОСА не тратят времени, чтобы раскрыть эту тайну в сериале Слід 2023 серия 260 от 07.11.2023.

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