Слід: 262 серия смотреть онлайн – 08.11.2023

Слід | 08.11.2023 | 2023

Ви дивитесь детективний серіал про роботу Особливої слідчої агенції Слід 2023 серія 262 серія від 08.11.2023 на сайті СТБ.

Звичайний робочий день водія вантажівки вже перестає бути звичайним, коли в кузові свого авто він знаходить труп невідомої жінки. Чоловік відразу повідомляє про моторошну знахідку правоохоронцям, і за цю незвичайну справу беруться співробітники ОСА в серіалі Слід 2023.

Водій підозрює, що труп могли підкинути, коли він припаркував вантажівку біля будинку своєї коханки. Але зробити це міг буквально хто завгодно! Тож спочатку треба встановити особу жертви й почати пошуки її ворогів в детективі Слід 2023 серія 262 від 08.11.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 261 серія