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Video: Слід: 263 серия смотреть онлайн - 09.11.2023

Сериал Слід - 263 серия от 09.11.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 263 уже на сайте СТБ
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Слід | 09.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Слід 2023 серія 263 від 09.11.2023 на сайті СТБ, в якому співробітники ОСА розслідують жорстоке вбивство Марини Горбаль – завучки приватної гімназії.

Її понівечене тіло знайшли на пустирі, а причиною смерті стало ураження серця внаслідок зневоднення організму в серіалі Слід 2023. В жінки немає родичів, проте є двокімнатна квартира, тож детективи припускають, що жінка могла стати жертвою чорних ріелторів.

Також зʼясувалося, що в Марини були вороги й у гімназії. Відразу двоє учнів мали причини бажати завучці смерті. Але чи дійсно вони могли піти на холоднокровне вбивство? Дивіться в серіалі Слід 2023 серія 263 від 09.11.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 262 серія

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