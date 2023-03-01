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Video: Слід: 224 серия смотреть онлайн - 01.03.2023

Сериал Слід - 224 серия от 01.03.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 224 уже на сайте СТБ
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Детективный сериал Слід 2023 серия 224 от 01.03.2023 расскажет об очередном сверхсложном деле, с которым пришлось столкнуться сотрудникам Особого следственного агентства.

В парке найдено тело неизвестного мужчины: жертву ударили кирпичом по затылку, а лицо изуродовали до неузнаваемости. К тому же ни денег, ни мобильного покойного детективам ОСА найти не удалось в сериале Слід 2023.

Вскоре судмедэкспертам благодаря высоким технологиям удалось установить личность мужчины. Им оказался 45-летний гражданин Израиля Лукьян Гурский, который две недели назад женился на 29-летней украинке Полине Янчук. Связано ли убийство Гурского с его браком с молодой красавицей? Ответ на этот вопрос ищите в сериале Слід 2023 серия 224 от 01.03.2023 на сайте СТБ.

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