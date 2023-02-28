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Video: Слід: 223 серия смотреть онлайн - 28.02.2023

Сериал Слід - 223 серия от 28.02.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 223 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите детективный сериал Слід 2023 серия 223 от 28.02.2023 на сайте СТБ.

Гибель Федора Дороха выглядит как самоубийство – мужчина выпал из окна своей квартиры на глазах у шокированных соседей. Однако жена жертвы – учительница математики Инга – рассказала следователям ОСА в сериале Слід 2023, что у ее мужа точно не было повода наложить на себя руки.

Федор являлся менеджером по продаже промышленного холодильного оборудования и недавно заключил соглашение с крупным ритейлером. Дорох заработал на этом шестизначную сумму, купил хороший автомобиль и обеспечил семье безбедную жизнь. Детективы ОСА предполагают, что Дороха убили, но кому была выгодна его смерть? Это вы узнаете в сериале Слід 2023 серия 223 от 28.02.2023.

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