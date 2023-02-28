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Слід

Video: Слід: 223 серія дивитись онлайн - 28.02.2023

Серіал Слід - 223 серія від 28.02.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 223 вже на сайті СТБ
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Слід | 28.02.2023 | 2023

Ви дивитесь детективний серіал Слід 2023 серія 223 від 28.02.2023 на сайті СТБ.

Загибель Федора Дороха виглядає як самогубство – чоловік випав з вікна своєї квартири на очах у шокованих сусідів. Проте дружина жертви – вчителька математики Інга – розповіла слідчим ОСА в серіалі Слід 2023, що у її чоловіка точно не було приводу накладати на себе руки.

Федір був менеджером з продажу промислового холодильного обладнання і нещодавно уклав угоду з крупним ритейлером. Дорох заробив на цьому шестизначну суму, купив хорошу автівку і забезпечив родині безбідне життя. Детективи ОСА припускають, що Дороха вбили, але кому була вигідна його смерть? Це ви дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 223 від 28.02.2023.

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