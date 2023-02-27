Слід: 222 серія дивитись онлайн – 27.02.2023

Слід | 27.02.2023 | 2023

Не пропустіть захопливе розслідування в детективному серіалі Слід 2023 серія 222 від 27.02.2023 на сайті СТБ.

Співробітники ОСА вирушають у центр вірусології «МЕДБІОЛАБ», адже одна з їхніх провідних спеціалістів Раїса Цісарчук загинула вночі від невідомого вірусу. Як повідомили в центрі, останніми місяцями вони займалися створенням антидоту від небезпечної біологічної зброї, яка ймовірно й вбила Цісарчук.

У серіалі Слід 2023 просто на очах у капітана Влади Берізки в муках від вірусу помирає ще один науковець і встигає заразити детектива. Чи вдасться знайти антидот для Влади Берізки, поки не стало занадто пізно? Та хто чи що насправді вбило науковців «МЕДБІОЛАБ»? Дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 222 від 27.02.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 221 серія від 23.02.2023