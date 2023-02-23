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Слід

Video: Слід: 221 серія дивитись онлайн - 23.02.2023

Серіал Слід - 221 серія від 23.02.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 221 вже на сайті СТБ
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Слід | 23.02.2023 | 2023

Детективний серіал Слід 2023 серія 221 від 23.02.2023 розповість про вбивство 22-річної студентки Аліни Безкоровайної. Наречений дівчини – відомий продюсер Стефан Карякін – знайшов Аліну задушеною в їхній спальні.

Пара познайомилася пару місяців тому, але вже встигла подати заяву до РАЦСу. Це здалося детективам дивним, адже лише рік тому Стефан став вдівцем, у якого залишився маленький син.

Також патологоанатом встановив, що дівчина півроку тому кардинально змінила зовнішність шляхом пластичних операцій. Але звідки в простої студентки на це гроші? Відповідь на це запитання допоможе детективам вийти на слід вбивці в кримінальному серіалі Слід 2023 серія 221 від 23.02.2023 на сайті СТБ.

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