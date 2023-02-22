Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
Слід

Video: Слід: 220 серія дивитись онлайн - 22.02.2023

Серіал Слід - 220 серія від 22.02.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 220 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід: 220 серія дивитись онлайн – 22.02.2023
Слід

Серіал Слід: 219 серія дивитись онлайн – 21.02.2023

 Слід: 220 серія дивитись онлайн – 22.02.2023
Слід

Серіал Слід: 218 серія дивитись онлайн – 20.02.2023
Слід Слід 2023 Серіал Слід: 220 серія дивитись онлайн – 22.02.2023
Слід | 22.02.2023 | 2023

Дивіться нове напружене розслідування у детективному серіалі Слід 2023 серія 220 від 22.02.2023 на сайті СТБ.

Самогубство Соломії Петренко тільки виглядає, як самогубство. Детективи ОСА, які прибувають у квартиру жертви, швидко з’ясовують, що жінку вбили. В її телефоні також знаходять повідомлення від Яни Жмаченко – конкурентки по бізнесу подружжя Петренків.

Півроку тому Яна і її фірма обійшли Соломію та Сергія в  тендері на виконання будівництва, після чого їхні справи пішли на спад. Тоді чому Яна Жмаченко залишала гнівні повідомлення на телефоні Соломії? В цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 2023 серія 220 від 22.02.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 219 серія від 21.02.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати