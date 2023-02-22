Слід: 220 серія дивитись онлайн – 22.02.2023

Слід | 22.02.2023 | 2023

Дивіться нове напружене розслідування у детективному серіалі Слід 2023 серія 220 від 22.02.2023 на сайті СТБ.

Самогубство Соломії Петренко тільки виглядає, як самогубство. Детективи ОСА, які прибувають у квартиру жертви, швидко з’ясовують, що жінку вбили. В її телефоні також знаходять повідомлення від Яни Жмаченко – конкурентки по бізнесу подружжя Петренків.

Півроку тому Яна і її фірма обійшли Соломію та Сергія в тендері на виконання будівництва, після чого їхні справи пішли на спад. Тоді чому Яна Жмаченко залишала гнівні повідомлення на телефоні Соломії? В цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 2023 серія 220 від 22.02.2023.

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