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Video: Слід: 220 серия смотреть онлайн - 22.02.2023

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Самоубийство Соломии Петренко только выглядит, как самоубийство. Детективы ОСА, прибывшие в квартиру жертвы, быстро выясняют, что женщину убили. В ее телефоне также находят сообщения от Яны Жмаченко – конкурентки по бизнесу супругов Петренко.

Полгода назад Яна и ее фирма обошли Соломию и Сергея в тендере на выполнение строительства, после чего их дела пошли на спад. Тогда почему Яна Жмаченко оставляла гневные сообщения на телефоне Соломии? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 2023 серия 220 от 22.02.2023.

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