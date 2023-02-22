Слід: 220 серия смотреть онлайн — 22.02.2023

След | 22.02.2023 | 2023

Смотрите новое напряженное расследование в детективном сериале Слід 2023 серия 220 от 22.02.2023 на сайте СТБ.

Самоубийство Соломии Петренко только выглядит, как самоубийство. Детективы ОСА, прибывшие в квартиру жертвы, быстро выясняют, что женщину убили. В ее телефоне также находят сообщения от Яны Жмаченко – конкурентки по бизнесу супругов Петренко.

Полгода назад Яна и ее фирма обошли Соломию и Сергея в тендере на выполнение строительства, после чего их дела пошли на спад. Тогда почему Яна Жмаченко оставляла гневные сообщения на телефоне Соломии? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 2023 серия 220 от 22.02.2023.

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