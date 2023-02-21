Слід: 219 серія дивитись онлайн – 21.02.2023

Слід | 21.02.2023 | 2023

Дивіться захопливий детективний серіал телеканалу СТБ Слід 2023 серія 219 від 21.02.2023 на нашому сайті.

Співробітники ОСА розслідують отруєння охоронця магазину електроніки Геннадія Прокопенка. В останні місяці в житті чоловіка настала чорна полоса. Ще нещодавно Геннадій був віцепрезидентом лакофарбового заводу, яким володіє його свекор. Проте після того, яке Прокопенко пішов від дружини, свекор позбавив чоловіка всього і зламав два ребра на додачу.

Невже розгніваний батько міг піти на вбивство, щоб помститися за розбите серце доньки? Чи у смерті Прокопенка винен хтось інший? В цьому заплутаному клубку ревнощів, кохання та зради розбиратимуться детективи ОСА в серіалі Слід 2023 серія 219 від 21.02.2023.

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