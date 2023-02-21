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Слід

Video: Слід: 219 серія дивитись онлайн - 21.02.2023

Серіал Слід - 219 серія від 21.02.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 219 вже на сайті СТБ
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Слід | 21.02.2023 | 2023

Дивіться захопливий детективний серіал телеканалу СТБ Слід 2023 серія 219 від 21.02.2023 на нашому сайті.

Співробітники ОСА розслідують отруєння охоронця магазину електроніки Геннадія Прокопенка. В останні місяці в житті чоловіка настала  чорна полоса. Ще нещодавно Геннадій був віцепрезидентом лакофарбового заводу, яким володіє його свекор. Проте після того, яке Прокопенко пішов від дружини, свекор позбавив чоловіка всього і зламав два ребра на додачу.

Невже розгніваний батько міг піти на вбивство, щоб помститися за розбите серце доньки? Чи у смерті Прокопенка винен хтось інший? В цьому заплутаному клубку ревнощів, кохання та зради розбиратимуться детективи ОСА в серіалі Слід 2023 серія 219 від 21.02.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 218 серія від 20.02.2023

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