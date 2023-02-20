Серия 218 | 20.02.2023 | 2023

Не пропустіть повернення легендарного детективного серіалу, кожна серія якого тримає в напрузі до останньої секунди, – дивіться онлайн Слід 2023 серія 218 від 20.02.2023 на сайті СТБ!

Сьогодні слідчі ОСА намагатимуться розгадати непросту головоломку. На березі озера знайдено тіла Вадима й Інни Носенків. Експертиза показала: перед смертю зловмисник оглушив їх ударом у голову, після чого чоловіка втопив, а жінці налив у рот молоко, яким вона захлинулася. Цікаво, чому зловмисник у 218 серії серіалу СТБ Слід 2023 використав такий дивний метод вбивства? Покаже розслідування ОСА.

Під час огляду місця злочину виявилося: подружжя відпочивало біля озера разом зі своїм 2-річним сином Глібом. На це вказують знайдені візочок і дитячий одяг на місці злочину. Проте куди зник хлопчик? Можливо, злочинець його викрав? Але для чого? Дізнайтеся просто зараз – дивиться онлайн серіал Слід 2023 серія 218 на СТБ.

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