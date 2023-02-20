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Video: Слід: 218 серия смотреть онлайн - 20.02.2023

Сериал Слід - 218 серия от 20.02.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 218 уже на сайте СТБ
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Не пропустите возвращение легендарного детективного сериала, каждая серия которого держит в напряжении до последней секунды, – смотрите онлайн Слід 2023 серия 218 от 20.02.2023 на сайте СТБ!

Сегодня следователи ОСА постараются разгадать непростую головоломку. На берегу озера найдены тела Вадима и Инны Носенко. Экспертиза показала: перед смертью злоумышленник оглушил их ударом в голову, после чего мужчину утопил, а женщине налил в рот молоко, которым она захлебнулась. Интересно, почему злоумышленник в 218 серии сериала СТБ Слід 2023 использовал такой странный метод убийства? Покажет расследование ОСА.

Во время осмотра места преступления оказалось: супруги отдыхали у озера вместе со своим 2-летним сыном Глебом. На это указывают найденные коляска и детская одежда на месте преступления. Однако куда исчез мальчик? Может быть, преступник его похитил? Но зачем? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 218 на СТБ.

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