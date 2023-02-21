Слід: 219 серия смотреть онлайн — 21.02.2023

След | 21.02.2023 | 2023

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Сотрудники ОСА расследуют отравление охранника магазина электроники Геннадия Прокопенко. В последние месяцы в жизни мужчины наступила черная полоса. Еще недавно Геннадий был вице-президентом лакокрасочного завода, которым владеет его свекор. Однако после того, как Прокопенко ушел от жены, свекор лишил мужа всего и сломал два ребра в придачу.

Неужели разгневанный отец мог пойти на убийство, чтобы отомстить за разбитое сердце дочери? Или же в смерти Прокопенко виноват кто-то другой? В этом запутанном клубке ревности, любви и измен будут разбираться детективы ОСА в сериале Слід 2023 серия 219 от 21.02.2023.

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