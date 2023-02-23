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Video: Слід: 221 серия смотреть онлайн - 23.02.2023

Сериал Слід - 221 серия от 23.02.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 221 уже на сайте СТБ
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Детективный сериал Слід 2023 серия 221 от 23.02.2023 расскажет об убийстве 22-летней студентки Алины Безкоровайной. Жених девушки – известный продюсер Стефан Карякин – нашел Алину задушенной в их спальне.

Пара познакомилась пару месяцев назад, но уже успела подать заявление в ЗАГС. Это показалось детективам странным, ведь только год назад Стефан стал вдовцом, у которого остался маленький сын.

Также патологоанатом установил, что девушка полгода назад кардинально изменила внешность путем пластических операций. Но откуда у простой студентки на это деньги? Ответ на этот вопрос поможет детективам выйти на след убийцы в криминальном сериале Слід 2023 серия 221 от 23.02.2023 на сайте СТБ.

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