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Video: Слід: 222 серия смотреть онлайн - 27.02.2023

Сериал Слід - 222 серия от 27.02.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 222 уже на сайте СТБ
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Не пропустите увлекательное расследование в детективном сериале Слід 2023 серия 222 от 27.02.2023 на сайте СТБ.

Сотрудники ОСА отправляются в центр вирусологии «МЕДБИОЛАБ», ведь одна из его ведущих специалистов Раиса Цисарчук погибла ночью от неизвестного вируса. Как сообщили в центре, в последние месяцы они занимались созданием антидота к опасному биологическому оружию, которое, вероятно, и убило Цисарчук.

В сериале Слід 2023 прямо на глазах у капитана Влады Березки в муках от вируса умирает еще один ученый и успевает заразить детектива. Удастся ли найти антидот для Влады Березки, пока не стало слишком поздно? И кто или что действительно убило ученых «МЕДБИОЛАБ»? Узнаете в сериале Слід 2023 серия 222 от 27.02.2023.

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