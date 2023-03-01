Слід: 224 серія дивитись онлайн – 01.03.2023

Слід | 01.03.2023 | 2023

Детективний серіал Слід 2023 серія 224 від 01.03.2023 розкаже про чергову надскладну справу, з якою довелося зіштовхнутися співробітникам Особливої слідчої агенції.

В парку знайдено тіло невідомого чоловіка: жертву вдарили цеглиною по потилиці, а обличчя понівичили прутом до невпізнаваності. До того ж ані грошей, ані мобільного покійного детективам ОСА знайти не вдалося в серіалі Слід 2023.

Невдовзі судмедекспертам завдяки високим технологіям вдалося встановити особу чоловіка. Ним виявився 45-річний громадянин Ізраїлю Лук’ян Гурський, який два тижні тому одружився з29-річною українкою Поліною Янчук. Чи пов’язане вбивство Гурського з його шлюбом з молодою красунею? Відповідь на це запитання шукайте в серіалі Слід 2023 серія 224 від 01.03.2023 на сайті СТБ.

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