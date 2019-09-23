Вибір матері всі серії дивитися онлайн

Вибір матері | 29.08.2022 | 2022

Серіал СТБ Вибір матері розповідає історію про восьмирічну Інну. Дівчинка живе разом із матір’ю і вітчимом. «Новий тато» знущається над падчеркою. Вона часто приходить до школи з синцями та подряпинами, але всі закривають очі на стан дитини. Всі, крім Олени.

Жінка працює вчителькою в школі Інни. Вона єдина зважилася звернутися до служби у справах дітей, але не добилася ніякого результату. Рідна мама Інни захищає жорстокого чоловіка і не висуває проти нього ніяких звинувачень.

Олена вирішує викрасти дитину. Вчителька готова ризикнути всім заради того, щоб врятувати дівчинку від батьків. Відважна жінка готує план втечі. Але їй, звичайно ж, будуть заважати…

У ролях: Єва Шевченко-Головко, Валерія Ходос, Артемій Єгоров, Ада Роговцева, Костянтин Данилюк, Ольга Радчук, Дар’я Творонович, Анастасія Цимбалару, Петро Ніневскій, Олеся Островська

Автор серіалу: Тетяна Гнєдаш

Режисер: Міла Погребинська

Продюсер: Денис Пономаренко

Кількість серій: 16

Інші серіали: Зоя, За вітриною, З вовками жити, Рецепт кохання, Снайперша

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