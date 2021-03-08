Нова мелодрама Оксани Байрак на серіал СТБ покаже глядачам ще одну життєву та захоплюючу історію. Дізнайтеся, як це – коли кохання приходить не у найвдаліший момент і перетворюється на справжній хаос. Дивіться онлайн фільм Провина кохання на сайті СТБ.

Головна героїня – сорокарічна Ольга, яка багато років тому пережила болюче розлучення. Її коханий Ігор зрадив родину, піддавшись миттєвій слабкості. Жінка не змогла пробачити коханому, однак її почуття так і не згасли. Він живе в іншій країні, вона виховує їхню дорослу доньку, яка готується до весілля. Одного дня у фільмі Провина кохання СТБ Вероніка шокувала матір звісткою: вона запросила тата на знайомство з батьками нареченого. Але як бути Ользі? Вона все ще самотня і боїться побачити колишнього з новою молоденькою дружиною. Донька запропонувала, аби її знайомий Владіслав зіграв тимчасового залицяльника мами. Чи погодилася на цю авантюру Ольга? І якщо так, то чим вона закінчилася? Такої розв’язки не міг передбачити ніхто! Станьте свідком цієї приголомшливої ситуації – дивіться онлайн фільм Оксани Байрак Провина кохання на сайті СТБ.

У ролях: Анастасія Буніна, Костянтин Самоуков, Сергій Комаровський, Григорій Бакланов, Сергій Фролов, Анастасія Цимбалару, Ірина Мельник, Георгій Поволоцький, Рима Пенджиєва та Олена Бояринцева.

Авторка серіалу: Оксана Байрак

Режисер: Оксана Байрак

Продюсери: Оксана Байрак, Євген Третьяк

Кількість серій: 4

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