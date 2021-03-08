Новая мелодрама Оксаны Байрак на сериал СТБ покажет зрителям еще одну жизненную и захватывающую историю. Узнайте, каково это – когда любовь приходит не в самый удачный момент и превращается в настоящий хаос. Смотрите онлайн фильм Виновата любовь на сайте СТБ.

Главная героиня – сорокалетняя Ольга, которая много лет назад пережила болезненный развод. Ее любимый Игорь предал семью, поддавшись сиюминутной слабости. Женщина не смогла простить любимому, однако ее чувства так и не угасли. Он живет в другой стране, она воспитывает их взрослую дочь, которая готовится к свадьбе. Однажды в фильме Виновата любовь СТБ Вероника шокировала мать известием: она пригласила папу на знакомство с родителями жениха. Но как быть Ольге? Она все еще одинока и боится увидеть бывшего с новой молоденькой женой. Дочь предложила, чтобы ее знакомый Владислав сыграл временного ухажера мамы. Согласилась ли на эту авантюру Ольга? И если да, то чем она закончилась? Такой развязки не мог предсказать никто! Станьте свидетелем этой шокирующей ситуации – смотрите онлайн фильм Оксаны Байрак Виновата любовь на сайте СТБ.

В ролях: Анастасия Бунина, Константин Самоуков, Сергей Комаровский, Григорий Бакланов, Сергей Фролов, Анастасия Цымбалару, Ирина Мельник, Георгий Поволоцкий, Рима Пенджиева и Елена Бояринцева.

Автор сериала: Оксана Байрак

Режиссер: Оксана Байрак

Продюсеры: Оксана Байрак, Евгений Третьяк

Количество серий: 4

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