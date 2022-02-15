Провина кохання: 1 серія дивитися онлайн – 15.02.2022

Дивіться онлайн серіал Оксани Байрак Провина кохання 1 сезон 1 серія від 15.02.2022 на сайті СТБ! Життя головної героїні Ольги перевернулося з ніг на голову, коли вона дізналася про приїзд колишнього чоловіка Ігоря. 13 років тому жінка не змогла пробачити йому зраду, тому викреслила зі свого життя. А тепер їхня спільна донька Вероніка вирішила вийти заміж і запросила тата на весілля.

Зустріч з екскоханим не входила в плани героїні серіалу СТБ Провина кохання 2021. Ольга не хотіла зізнатися Ігорю, що так і не зустріла кращого за нього чоловіка. Вероніка не залишила маму в біді та придумала, як розв’язати цю проблему. Вона знайшла їй чоловіка на один вечір – красивого та відомого співака Владислава. Чи погодилася Ольга на цю авантюру? Як пройшла її зустріч із колишнім? Дивіться онлайн у фільмі Провина кохання 2021 серія 1 на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Провина кохання – 2 серія від 15.02.2022