Кава з кардамоном: 1 серія дивитись онлайн

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Video: Кава з кардамоном: 1 серія дивитися онлайн – 10.10.2022

Дивитись онлайн серіал Кава з кардамоном - 1 серія. Багатосерійний фільм Кава з кардамоном (Кава з кардамоном 1 сезон) серія 1 вже на сайті
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Кава з кардамоном | 10.10.2022 | 2022

Довгоочікувана прем’єра серіалу Кава з кардамоном 1 серія 10.10.2022, в якій ви станете свідками головної історії кохання цієї зими. Анна та її брат Андрій втратили своїх батьків, коли були ще зовсім дітьми. Брат і сестра залишилися жити зі своїм дядьком та його дружиною, але ті все одно не змогли замінити Анні та Андрієві справжню родину. З того часу в серіалі Кави з кардамоном 2022 Анна мріє знайти того самого чоловіка, який став би для неї опорою та підтримкою в житті. Але в маленькому місті Жовква гідних кавалерів не так багато і всі вони зовсім не подобаються Анні. Проте приїзд польського шляхтича Адама перевертає світ дівчини з ніг на голову у мелодрамі телеканалу СТБ Кава з кардамоном 1 серія від 10.10.2022.

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Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 2 серія від 10.10.2022

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