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Video: Кофе с кардамоном: 1 серия смотреть онлайн – 10.10.2022

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Кофе с кардамоном | 10.10.2022 | 2022

Долгожданная премьера сериала Кофе с кардамоном 1 серия 10.10.2022, в которой вы станете свидетелями главной истории любви этой зимы. Анна и ее брат Андрей потеряли своих родителей, когда были еще совсем детьми. Брат и сестра остались жить со своим дядей и его женой, но те все равно не смогли заменить Анне и Андрею настоящую семью. С тех пор в сериале Кофе с кардамоном 2022 Анна мечтает найти того самого мужчину, который стал бы для нее опорой и поддержкой в жизни. Но в маленьком городе Жовква достойных кавалеров не так много и все они совершенно не во вкусе Анны. Однако приезд польского шляхтича Адама переворачивает мир девушки с ног на голову в мелодраме телеканала СТБ Кофе с кардамоном 1 серия от 10.10.2022.

Смотреть онлайн все серии сериала Кофе с кардамоном

Смотреть онлайн сериал Кофе с кардамоном – 2 серия от 10.10.2022

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