Кава з кардамоном: 2 серія дивитись онлайн

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Video: Кава з кардамоном: 2 серія дивитися онлайн – 10.10.2022

Дивитись онлайн серіал Кава з кардамоном - 2 серія. Багатосерійний фільм Кава з кардамоном (Кава з кардамоном 1 сезон) серія 2 вже на сайті
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Кава з кардамоном | 10.10.2022 | 2022

Продовження екранізації бестселера Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону» на сайті СТБ. У серіалі Кава з кардамоном 2 серія від 10.10.2022 Анна практично весь свій час проводить в особняку Вітольда Родзінського. Дядько наказав дівчині наглядати за будинком, і Анна навіть рада такій роботі. Адже саме в маєтку Родзінського головна героїня серіалу Кава з кардамоном 2022 почувається як удома. Проте незабаром роботі Анни прийде кінець, адже звістка про смерть Вітольда швидко розходиться по всій Жовкві. Швидше за все, Адам Родзінський продасть маєток покійного дядька, а значить, у нього більше не буде приводів приїжджати до Жовкви. То невже Анна більше ніколи не побачить Родзінського? У серіалі Кава з кардамоном 2 серія від 10.10.2022 ви дізнаєтесь, що ж станеться з героями мелодрами далі.

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