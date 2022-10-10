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Video: Кофе с кардамоном: 2 серия смотреть онлайн – 10.10.2022

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Кофе с кардамоном | 10.10.2022 | 2022

Продолжение экранизации бестселлера Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона» на сайте СТБ. В сериале Кофе с кардамоном 2 серия от 10.10.2022 Анна практически все свое время проводит в особняке Витольда Родзинского. Дядя приказал девушке присматривать за домом, и Анна даже рада такой работе. Ведь именно в имении Родзинского главная героиня сериала Кофе с кардамоном 2022 чувствует себя как дома. Однако вскоре работе Анны придет конец, ведь весть о смерти Витольда быстро расходится по всей Жовкве. Скорее всего, Адам Родзинский продаст поместье покойного дяди, а значит у него больше не будет поводов приезжать в Жовкву. Так неужели Анна больше никогда не увидит Родзинского? В сериале Кофе с кардамоном 2 серия от 10.10.2022 вы узнаете, что же произойдет с героями мелодрамы дальше.

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