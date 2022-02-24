7 березня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра драми «Дім чужих таємниць» виробництва «IVORY Films». Незвичайна мелодрама розкриє історію про сім’ю, в домі якої зберігаються таємниці минулого.

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Серіал почнеться з приємних клопотів у сім’ї Гордєєвих. Вона в очікуванні великої урочистості: у голови сімейства Стаса — ювілей. Його дружина Ольга задовго готувалася до свята і хоче, щоб усе пройшло ідеально. Таким же ідеальним вона бачить життя своїх синів, проте вони весь час приводять у дім не тих дівчат…

Цього разу син Фелікс на свято запросив Таю, медсестру з провінції, сироту. Дівчина також не сподобалася матері. Тоді Ольга сприйняла її як чергову подружку, яку незабаром видворить із життя улюбленого сина. Але все виявилося інакше. Щоб відкупитися від дівчини, Ольга вручає їй старий кулон. Але саме цей кулон для Таї стає причиною, через яку вона вирішує залишитися і починає розкопувати таємниці свого минулого. Несподівано для себе дівчина дізнається про скелети в шафі Ольги, котра їх довгі роки від усіх старанно приховувала.

«Дім чужих таємниць» ― актори серіалу

Олена Ксенофонтова;

Наталія Бабенко;

Сергій Дзялик;

Данило Мірешкін;

Юрій Феліпенко;

Дар’я Волга;

Андрій Фінягін;

Віктор Жданов;

Олена Дудич;

Віктор Сарайкін та ін.

Режисер-постановник — Антон Гойда, оператор-постановник — Сергій Головащук, художник-постановник — Петро Корягін. Продюсери: Олег Рогожа (IVORY Films), Людмила Семчук, Катерина Шевелюк (СТБ). Виконавчі продюсери: Армен Тер-Аванесов, Ольга Труфанова.

Video: «Дім чужих таємниць»: дата прем’єри на СТБ Дім чужих таємниць Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2022 році. Вже відома дата старту серіалу Дім чужих таємниць СТБ.Дім чужих таємниць 2022 року – дата виходу нового сезону.

Дивіться прем’єру серіалу «Дім чужих таємниць» із 7 березня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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